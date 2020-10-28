В ковидном обсерваторе ночью произошло возгорание – пожарным пришлось пройти санобработку после тушения

Минувшей ночью на территории ковидного обсерватора на Уралмаше произошел пожар. Возгорание случилось на территории AVS-отеля на улице Республиканской, 1А. К счастью, загорелась стоящая отдельно баня – точнее, ее кровля. Огнем было охвачено 80 кв. м, но обошлось без пострадавших. «Не потребовалась эвакуация и находящимся под меднаблюдением в пункте временного размещения пациентам с бессимптомным и легким течением Covid-19», – уточнили в оперштабе региона.

Из-за того, что пожарные работали на территории ковидного пункта временного размещения (туда отвозят, например, пациентов больниц, у кого нормализовались и стабилизировались жизненные показатели, но еще не пришли отрицательные тесты на коронавирус), после завершения работ им пришлось пройти санобработку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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