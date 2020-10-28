В Екатеринбурге объявили в розыск пропавшего эвакуаторщика. Оказалось, он заехал в болото, у него кончился бензин и сел телефон

Накануне вечером в екатеринбургских пабликах соцсетей стала распространяться информация о пропаже водителя эвакуатора Вадима Мельцова. Мужчина, по словам его родственников и товарищей, утром выехал с улицы Полевой и поехал в сторону Полевского, а после пропал. К поискам подключились полицейские.

«Сотрудники уголовного розыска связались с родными водителя. При помощи геолокации установили место, откуда он последний раз выходил на связь, – сельская местность в 14 км от Полевского. Екатеринбургские полицейские связались с местными правоохранителями и передали им информацию. Сотрудники ГИБДД Полевского прибыли на место, где обнаружили следы искомого транспортного средства, ведущие по грунтовой дороге в лесной массив», – рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Там уточнили, что, поехав по следам, правоохранители обнаружили пропавшего мужчину уже около трех часов ночи. Он был жив и здоров. «Выяснилось, что он решил сократить путь, проехав через лес, но застрял в болотистой местности. У водителя разрядился телефон и кончился бензин. Несмотря на это он побоялся бросить машину и остался ждать помощи. Правоохранители пересадили мужчину в патрульный автомобиль, чтобы он мог согреться. Чтобы достать из грязи застрявший эвакуатор, пришлось вызвать из ближайшего населенного пункта трактор», – добавили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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