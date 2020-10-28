«Уральские авиалинии» ввели скидки на рейсы из Екатеринбурга в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов по сниженной цене по маршрутам Екатеринбург – Москва и Москва – Екатеринбург. В одну сторону можно слетать за 2 500 рублей, а билет туда-обратно обойдется от 5 тысяч рублей, включая все сборы. Приобрести билеты и совершить перелет в рамках акции можно до 20 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейс Екатеринбург – Москва и обратно выполняется до трех раз в день. Этот маршрут пользуется популярностью как у деловых людей, приехавших в столицу в командировку, так и у тех, кто летит в отпуск.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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