В Свердловской области растет число пневмоний, у трети заболевших Covid-19

В Свердловской области за минувшую неделю было зарегистрировано 3 067 случаев внебольничной пневмонии. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, а среднемесячный показатель заболеваемости был превышен в 3,8 раза. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, лабораторно обследовано 93% пациентов с внебольничной пневмонией. Удельный вес Сovid-19 составил 28,9%.

Чаще всего пневмонией заражаются и болеют жители Красноуральска, Каменского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Нижней Салды, Волчанска, Верхотурья, Полевского, Верхнесалдинского округа, Верхней Пышмы. В этих муниципалитетах среднеобластной уровень заболеваемости превышен более чем в 1,5 раза.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 908 случаев внебольничных пневмоний – это почти в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года.

Также в Свердловской области превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. Всего в регионе с 19 по 25 октября заболели простудой 33 363 человек, в Екатеринбурге – 14 960 жителей. Случаев гриппа не выявлено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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