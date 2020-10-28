Концерт «Би-2» из-за ковида у фронтмена не отменят: «К началу гастролей карантин Лёвы закончится»

Концерт российской рок-группы «Би-2» в Екатеринбурге, который запланирован на 13 ноября, не отменили из-за подтвержденного Covid-19 у солиста группы Лёвы Би-2. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил концертный директор группы: «Концерт состоится. Лёва чувствует себя хорошо».

По словам пресс-секретаря «Би-2» Марии Вьюгиной, болезнь у музыканта протекает в легкой форме: «Всем интересующимся здоровьем Лёвчика – всё в порядке, ковид протекает в лёгкой форме. К началу гастролей карантин Лёвы закончится, так что все назначенные ноябрьские концерты Би-2 состоятся по плану».

Группа выступит с программой «Выйдем из дома» в пятницу, 13 ноября, в «Екатеринбург-Экспо». «Новый День» обратился за комментарием в выставочный центр, чтобы узнать, как будут соблюдены санитарные требования на рок-концерте – он будет опубликован, как только поступит в распоряжение редакции

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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