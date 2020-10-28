Сводка по коронавирусу: четыре смерти и 291 новый заболевший

В Свердловской области продолжает расти суточное число заболевших коронавирусом. Сегодня в статистику попал еще 291 человек. Прежние значения отражены на графике. Всего с момента начала распространения инфекции в регионе заразились уже 35 тысяч 360 человек, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19.

За последние сутки коронавирус унес жизни четырех свердловчан. Всего в списке жертв 752 человека. Выписаны из больниц за последние 24 часа были 323 человека, всего выздоровели 27 тысяч 397 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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