В екатеринбургской клинике ЭКО придумали, как не перепутать эмбрионы

Один из самых больших страхов будущих родителей, которые участвуют в программах вспомогательных репродуктивных технологий, – это то, что в клинике перепутают пробирку и соединят чужие яйцеклетку и сперматозоид или женщине перенесут чужой эмбрион. В мировой практике такие случаи действительно были, они описаны в научных журналах. В России же официально таких ЧП не зарегистрировано, но чтобы гарантированно уберечься от такого риска, в Центре семейной медицины стали применять систему штрих-кодирования. О разработке рассказали заведующая лабораторией клинической эмбриологии Валерия Макутина и технический директор ЦСМ Павел Завьялов.

«В России опубликованных случаев о перепутанных эмбрионах точно нет, но, к сожалению, иногда в лабораториях случаются ошибки, которые были подтверждены ДНК-тестами, когда дети рождаются не от тех родителей, в том числе негритята у белой пары. Причины – человеческий фактор. И центры ВРТ пытаются уйти от таких ошибок. Существуют разные способы. Например, двойной контроль, когда работу выполняет один эмбриолог, а за его действиями следит второй. Но, на наш взгляд, безопаснее всего автоматический контроль каждый манипуляции», – пояснила Валерия Макутина.

По словам ее коллеги Павла Завьялова, в ЦСМ лабораторная информационная система была встроена в комплекс единой медицинской информационной системы, что позволяет контролировать процесс на каждом этапе – от входа пациента в клинику до посещения врача. «Комплекс состоит из планшета, принтеров, которые печатают наклейки со штрих-кодом для маркировки контейнеров с биологическими материалами, и сканера штрих-кодов», – пояснил он.

В большинстве российских клиник пробирки с биоматериалами – будь то яйцеклетки, сперма или эмбрионы – маркируют пока вручную, подписывая ФИО пациента и, к примеру, дату его рождения. Но всегда есть риск ошибки, в клинике могут оказаться два пациента – полных тезки или один специалист не разберет почерк другого. Для исключения даже минимальных рисков и нужны штрих-коды. Каждому пациенту присваивается уникальный номер, который вносится в систему при регистрации, и при выполнении манипуляций с биологическими материалами специалисты клиники распечатывают или считывают штрих-код пациента. По словам Макутиной, так этикетку распечатывают перед пункцией фолликулов у женщин и перед забором эякулята у мужчин. При этом наклейки защищены от стирания в агрессивной среде, например, в криоазоте, и от переклейки – их невозможно снять и наклеить на другую пробирку или наклеить что-то сверху. Она объяснила, что специалисты с помощью сканеров считывают штрих-коды с наклеек с двух пробирок, когда приступают к эмбриологии, и если в руки попала пробирка, например, с чужими сперматозоидами, от другого мужчины, то система тут же подаст сигнал.

Идентификация с помощью штрих-кодов помогает на этапе пункции фолликула или переноса эмбриона, когда пациентка не говорит по-русски. «По правилам, пациентка должна громко и четко сказать свою фамилию перед пункцией или перед переносом. Вдруг медсестра перепутала и не ту пациентку привезла? Но бывает, что иностранные пациенты, они не говорят по-русски вообще, а завести в операционную переводчика нельзя. В этой ситуации спасает браслет со штрих-кодом, перепутать пациента уже нельзя», – сказала заведующая эмбриологической лабораторией.

Наконец, еще одно удобство – контроль пробирок, которые отправляются на криоконсервацию. Как правило, в каждой находится один эмбрион, реже – два. Поэтому в заморозке их десятки тысяч – и каждый должен быть промаркирован. «Когда мы ввели штрих-коды, стали еще более уверены – на этикетке указывается не только ФИО пациентов, дата процедуры, качество и количество эмбрионов, но и индивидуальный код, в котором тоже есть вся информация. То есть данные в целях безопасности дублируются», – добавили в ЦСМ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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