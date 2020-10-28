Генпрокуратура проверила все водоемы в УрФО и не нашла ни одного чистого

Генеральная прокуратура РФ подвела итоги мониторинга всех водных объектов в Уральском федеральном округе. Проверяли 230 источников воды. Однако ни один не удовлетворяет критериям качества. «По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества», – цитирует РИА «Новости» заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева.

По его словам, в регионах УрФО сохраняется высокое водопотребление и водоотведение, в том числе – промышленными предприятиями. Однако процент стоков, организованных по всем правилам природоохранного законодательства, в прокуратуре назвали «критически низким».

Екатеринбург, Елена Сычева

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