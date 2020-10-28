На северо-востоке Екатеринбурга построена новая «умная» котельная от «Т Плюс» (ФОТО)

На улице Проезжей в Екатеринбурге построена новая блочно-модульная котельная, которая будет полностью работать в автоматизированном режиме и позволит поддерживать комфортную температуру в домах горожан. Стоимость проекта компании «Т Плюс» – 21 млн рублей. Сейчас идут пуско-наладочные работы, а ввести объект в эксплуатацию планируется в первых числах ноября.

Как рассказал «Новому Дню» Сергей Калач, технический директор производственной площадки «Локальные котельные города Екатеринбурга», котельная построена для отопления двух улиц – Проезжей и Норильской, где помимо жилых домов находятся два социальных объекта, общественная баня и детский сад, а также радиостанция.

Энергетик объяснил необходимость замены котельной, здание которой стоит рядом с новой: «Старая котельная работала на газе, построена в 1987 году, то есть ей 33 года. Ее оборудование устарело, требовало затрат, было снижение технико-экономических показателей, а удельные показатели были завышены. Кроме того, для ее обслуживания требовалось 10 человек».

Мощность новой котельной, построенной в рамках программы ремонтов и модернизации оборудования компании «Т Плюс», составляет 2 мегаватта. Ее конструкция оптимальна для зоны перспективной застройки. «Преимущество блочной котельной – в том, что мы можем присоединять к ней следующие блоки по мере развития города, а на данном этапе котельная полностью покрывает ту нагрузку, которую надо выдать, – пояснил Сергей Калач. – В строительство новой котельной компания «Т Плюс» вложила 21 млн рублей. Она будет полностью работать в автоматизированном режиме, без обслуживающего персонала. Вся информация выходит на диспетчерский пульт, специалисты будут выезжать сюда только в случае в случае какой-то непредвиденной ситуации».

Сейчас на котельной ведутся режимно-наладочные испытания. Как рассказал Дмитрий Трофимов, начальник отдела КИПиА и ПНР, сейчас происходит пусконаладка котлов: «Мы выдаем в сеть тепло, смотрим соотношение газ-воздух. У нас погодозависимое регулирование, датчик висит на северной стороне, если он показывает низкую температуру, то сеть выдает больше тепла. Гарантия на котельную и налаженное оборудование – пять лет».

Ввод в работу современной котельной обеспечит надежное теплоснабжение потребителей на долгие годы. Суммарная тепловая мощность трех котлов и парогенератора новой котельной составляет 2,065 МВт. Современное высокоэффективное оборудование обеспечит выработку и отпуск тепловой энергии в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала. Контролировать технологические процессы будут специалисты центрального диспетчерского пункта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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