Свердловский оперштаб: «Около 80% аппаратов ИВЛ остаются свободными»

Оперативный штаб Свердловской области на запрос РИА «Новый День» сообщил, что инфекционные стационары региона обеспечены медицинским кислородом в необходимом объеме. Подготовительная работа была проведена еще весной этого года.

«В настоящее время даже при фиксации тенденции к увеличению случаев тяжелого течения болезни, свободными остаются около 80% аппаратов ИВЛ. Кроме того, стационары обеспечены кислородной разводкой», – прокомментировали в оперштабе.

Напомним, Росздравнадзор проводит проверку сообщений о возможном дефиците медицинского кислорода в ряде регионов России. На прошлой неделе в городской больнице Ростова погибли 13 пациентов с коронавирусом. По словам местных врачей, это произошло из-за сбоя в системе подачи кислорода к аппаратам ИВЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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