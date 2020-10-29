В Екатеринбурге ищут водителя белой «Нивы» – он обиделся на девушку на парковке и исцарапал ей машину

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя белой «Нивы», который испортил машину екатеринбурженки. Инцидент произошел вчера возле торгового комплекса «Леруа Мерлен» в переулке Базовом, 45/7. Все записала камера регистратора.

«Жена приехала, увидела место на парковке, мужчина загружал покупки в машину, она дождалась, пока он закончит, припарковалась и пошла в магазин. Ей в спину матом этот товарищ начал орать что-то невнятное про то, что ему мало места, жена посмотрела, убедилась, что места достаточно, ответила ему, что места достаточно, и ушла в магазин. Сразу можно заметить, что в машину спокойно сели, и чтобы дотянуться и поцарапать машину, этому уникуму потребовалось прижаться ближе к моей машине, т.к. расстояние было достаточно большое. Даже если случилось так, что места действительно мало, это никоим образом не дает права портить чужое имущество», – рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Роман.

Он уточнил, что обратился в полицию с заявлением о порче имущества. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-группе УВМД России по Екатеринбургу. «Заявление в отдел полиции № 7 поступило, проверка проводится, устанавливается данный гражданин», – сказали в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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