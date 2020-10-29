Сотрудницу Ельцин-центра трое суток продержали в белорусском изоляторе

Шеф-редактор интернет-проектов Ельцин-центра Марина Петрушко провела трое суток в белорусском изоляторе временного содержания по подозрению в участии в несанкционированной акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе центра. Там рассказали, что девушку отпустили на свободу вчера поздно вечером.

«Без штрафа, с предупреждением. Ей вменялось участие в несанкционированной акции. Марина вину не признала. Благодарим за помощь адвоката Антона Гашинского, посольство России в Белоруссии и посла Дмитрия Мезенцева», – сообщили в ЕЦ.

Там уточнили, что Марина Петрушко находилась Белоруссии в отпуске. В Барановичах живет ее пожилая мама, которую и навещала екатеринбурженка. Сотрудница Ельцин-центр была задержана в воскресенье вечером на автобусной остановке. «По материалам дела: она стояла рядам с людьми, которые несанкционированно аплодировали в осуждение действующей в Белоруссии власти. Протокол, который Марина отказалась подписывать, утверждает, что и она аплодировала», – сообщила заместитель исполнительного директора ЕЦ Людмила Телень.

Екатеринбург, Елена Сычева

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