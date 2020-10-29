Криминальный авторитет с инвалидностью, осужденный за убийства, выйдет на свободу, отсидев 4 года

Криминальный авторитет Николай Смовж, осужденный на 19 лет за убийство нескольких человек, досрочно освободился из колонии Каменска-Уральского. Накануне такое решение принял Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы заключенного.

«Определение суда первой инстанции – Синарского суда Каменска-Уральского – отменено. Смовж освобожден от отбывания оставшейся части наказания в связи с болезнью в соответствии со статьей 81 УК РФ, и пунктом 6 статьи 387 УПК РФ», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда.

Николай Смовж был осужден в 2016 году. На его счету множество тяжких преступлений. В феврале 1994 он организовал убийство двух человек в одном из городских кафе. В ноябре 2000 года – взорвал помещение конкурирующей фирмы, в результате чего погиб охранник. Также на его счету убийства людей в 2004 и 2007 годах. Криминальный авторитет был тяжело болен еще на стадии расследования. Спустя два года после вынесения обвинительного приговора он предпринял четыре попытки выйти на свободу, но получал отказы. В постановлении Синарского суда Каменска-Уральского было указано, что Смовж действительно инвалид, но условия содержания и медицинское обеспечение в исправительной колонии позволяют ему отбывать наказание и получать необходимое лечение. В заключении прокуратуры также было указано, что Смовж знал о своей болезни еще до совершения преступлений, но это его не остановило.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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