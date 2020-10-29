В Свердловской области растет число тяжелобольных Covid-19 и пациентов на ИВЛ

За последние сутки на Среднем Урале выявлено еще 290 случаев Covid-19, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции достигло 35 650.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+91), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Байкаловского района, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Ирбита, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Нижней Салды, Нижних Серёг, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского, Туринского и Тавдинского городских округов.

Состояние 279 госпитализированных оценивается как тяжелое, 235 из них находятся в реанимации, в том числе 153 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов средней тяжести – 1019. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 315 человек. Отметим, что число выписанных в последние дни превышает количество новых случаев заражения. Общее число выписанных достигло 27 712.

Также зарегистрировано 7 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 759.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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