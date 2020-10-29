«Мегафон» потратит 6 млрд рублей на систему спутниковой передачу данных

В ближайшие два года оператор «Мегафон» исследует систему низкоорбитальной спутниковой передачи данных. Во время испытаний, стоимость которых оценивается в 6 млрд рублей, компания планирует выпустить программное обеспечение, наземное оборудование, образцы спутников, а затем протестирует их непосредственно в космосе.

По словам генерального директора «Мегафона» Геворка Вермишяна, преимущество низкоорбитальной спутниковой связи заключается в обмене информацией с низкой задержкой сигнала – от 20 мс и высокой скорости передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос, – рассказал Геворк Вермишян. – Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности».

Система спутниковой передачи данных улучшит покрытие связи в отдаленных и труднодоступных уголках страны. Сейчас наземной связью покрыто чуть больше трети от всей территории России – 35%.

«Единственный способ обеспечения повсеместного покрытия – конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи, включая и будущие – 5G и 6G», ­ добавил Геворк Вермишян.

Во время исследований будет создана компания «МегаФон 1440» во главе с Алексеем Шелобковым, которая займется оценкой потенциала спутниковых группировок на расстоянии от 200 км до 2 тыс. км от Земли, а первая орбитальная миссия может состояться в ближайшие пять лет.

Екатеринбург, Анна Темрук

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