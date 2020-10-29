Главврач ковидария позвал антимасочников на экскурсию в «красную» зону

Главный врач центральной городской клинической больницы № 24 Алексей Малинкин позвал антимасочников на экскурсию в «красную» зону медучреждения, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о гипотетической бесполезности или даже о вреде ношения средств индивидуальной защиты.

«Конечно, вред надуман. На вентиляцию легких маска вообще никак не влияет. Что касается микробов, первый и абсолютно не подвергаемый какому-то сомнению постулат: больной человек должен быть всегда в маске. Неважно, коронавирус это или банальное ОРВИ, положительный результат теста или отрицательный. Если есть клиника респираторного заболевания – кашель, насморк или температура, – независимо от Covid-статуса – человек должен быть в маске. Это четкая математическая модель. Риск заражения здорового человека при встрече с больным без маски, даже на расстоянии социального дистанцирования составляет 70%. Если ж больной человек надевает маску, то этот риск значительно снижается до 5%. 70% и 5% – почувствуйте разницу! Другая ситуация: если оба человека – и больной, и здоровый – надевают маски. Риск заражения в этом случае всего 1,5-2%», – сказал Малинкин.

Он обратился к «Covid-диссидентам, которые убеждены, что не заболеют, и коронавирус – это миф». «Я приглашаю к себе на экскурсию в больницу. Распишутся, что они информированы о том, что заходят в «красную зону», и обо всех последствиях предупреждены. Только я буду в защитном костюме и респираторе, а они пусть идут только в защитном костюме, без средств индивидуальной защиты, раз не верят в их эффективность. И, уверяю вас, все диссидентство пропадет. Поймите, для нас эта дельта крайне важна, потому что заболевшие люди – источники нового инфицирования, нагрузка на стационары и поликлиники. Если есть возможность снизить риск заражения с 70% до 1,5-2% – это надо сделать», – подчеркнул он.

Малинкин подтвердил, что маска работает два часа – при условии, что она плотно прижата к спинке носа специальной металлической пластинкой. Но даже переношенные СИЗ лучше, чем их отсутствие. «Даже если человек носит не до конца свежую маску, пренебрегая правилами о двух часах, и при этом является зараженным, он все равно уменьшает выделение вируса. Барьер все равно срабатывает. Хотя лучше все-таки так не поступать, а использовать СИЗы в соответствии с рекомендациями. В одноразовой маске несколько слоев. Даже если поры больше, чем вирус, многослойность маски позволяет ему там задержаться, условно как в лабиринте. Вирус простыми словами зашел, потерялся и застрял», – подчеркнул врач.

Он также рассказал, что простая тканевая маска не защитит от вируса. «Простой кусок красивой тряпки за маску считать не надо. В этом случае нет никакой уверенности в ее защитных свойствах. В многоразовую маску, которую обязательно нужно стирать после каждого использования, нужно вкладывать специальный одноразовый фильтр в виде другого многослойного куска ткани. Только тогда многоразовая маска будет работать и защищать», – сказал Малинкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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