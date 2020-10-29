У первого замгубернатора Орлова и у министра Биктуганова подозревают Covid-19

У первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова подозревают коронавирус, – сообщили источники в правительстве. Здание «белого дома» накануне полностью обработали дезинфицирующими средствами.

На данный момент замгубернатора находится дома на самоизоляции. Из последних публичных мероприятий – Алексей Орлов 16 октября участвовал в пресс-туре по строящимся социальным и образовательным объектам в Нижнем Тагиле.

Кроме того, Covid-19 подозревают у министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова. Он также находится на самоизоляции дома. В каком состоянии чиновники, источники «Нового Дня» не сообщают.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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