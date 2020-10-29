«Пиковую даму» без слов поставили в екатеринбургском ТЮЗе (ФОТО)

Завтра, 30 октября, в Екатеринбургском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Пиковая дама», поставленного в необычном жанре wordless. Драматические артисты будут выражать свои чувства и строить все диалоги без слов – посредством пластики, танца и жестов. Мистическая музыка, зеркала и «внутренние демоны» ждут зрителей на премьере.

Сюжет «Пиковой дамы» Пушкина знаком многим еще со школы, а уж сколько театральных интерпретаций было у повести с момента ее написания – не счесть. В ТЮЗе решили подойти к драме Германна и старой Графини по-новому. Актеры не проронят ни единого слова за весь спектакль. Они будут выражать все эмоции только посредством языка тела.

Над постановкой работал режиссер Сергей Землянский. Когда-то он был танцором в театре «Провинциальные танцы», но в последние годы работает в московском театре SounDrama, известном своими пластическими спектаклями. «Пиковая дама» станет второй работой Землянского в ТЮЗе – два года назад он поставил здесь еще один спектакль бзе слов – «Кот в сапогах» для детей.

Отличие «Пиковой дамы» в том, что это более глубокий материал, рассчитанный на взрослую публику 16+. И намного сложнее передать без слов историю безумства Германна, любви бедной Лизы, мистической тайны Графини. Сергей Землянский говорит, что спектакль не будет разительно отличаться от классической повести, но все-таки доля фантазии в нем будет. Например, на сцене появится «второй Германн» – тот внутренний демон, который мучил молодого человека, тянул его на дно. Будет много мистики, мелодрама, любовь и даже немного юмора.

«Самая большая особенность спектакля, конечно, в том, что драматические артисты существуют в невербальном языке. Когда главный инструмент – речь – убирается полностью, и артист существует в пластическом рисунке, с элементами танца, жеста, психологического жеста и так далее, – рассказал режиссер Сергей Землянский на одной из генеральных репетиций. – Но я не считаю, что это танцевальный спектакль, я даже запрещаю артистам танцевать на сцене. Что может сделать драматический артист на сцене – переживания, эмоции, – то не каждый танцовщик может передать. Телесно – да. Но с точки зрения проживания, переживания героев – это небо и земля – работать с танцовщиками и артистами».

К репетициям актеры ТЮЗа приступили лишь 1 сентября, и в течение двух месяцев активно тренировались, танцевали – для спектакля требуется хорошая физическая подготовка. Некоторые уже были заняты в пластическом спектакле «Кот в сапогах», но, например, одна из ведущих актрис ТЮЗа Светлана Замараева будет участвовать в wordless-постановке впервые – она сыграет Графиню. Режиссер говорит, что все артисты буквально «врывались» на репетиции, поэтому результат должен впечатлить.

«Мне было в каком-то смысле легче коллег, – рассказала актриса Мария Викулина, исполняющая роль Лизы. – У меня есть танцевальная подготовка, есть опыт работы без слов, например, в «Русалочке». В такой постановке, с одной стороны, проще работать: ты погружен во внутренний процесс, в свое тело, а тело, как известно, никогда не врет. Но вообще, конечно, сложно тем, что надо быть избирательным. Есть сцены более игровые, и там надо было найти точный жест – как обратиться друг к другу, чтобы сохранить характер персонажа. Мы все много тренировались, танцевали. Понадобилась большая физическая подготовка».

Безусловно, большую роль в спектакле без слов сыграет музыка – ее специально для «Пиковой дамы» ТЮЗа написал Павел Акимкин. Мелодия поможет зрителю уловить эмоциональную тональность происходящего на сцене. Свой эффект дают костюмы и декорации, над которыми работал художник московского театра им. Вахтангова Максим Обрезков: лабиринты из зеркал, в которых отражаются разные ипостаси героев; черный тюль, сквозь который все выглядит потусторонним. И, конечно, в спектакле особый мистический свет, над которым работает Александр Сиваев, лауреат «Золотой маски».

Премьера «Пиковой дамы» состоится 30 и 31 октября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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