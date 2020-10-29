В Екатеринбурге откроют выставку, заменяющую сеанс у психотерапевта: посетители пройдут по залам своих фобий

12 ноября в ГЦСИ Екатеринбург откроется выставка «Сеанс», которая может заменить посещение психотерапевта. Посетителям в одиночестве предложат пройти по разным залам, где они лицом к лицу встретятся со своими страхами и переживаниями. В проекте будут задеты темы отношений, семьи, страхов, собственного тела и так далее. Гид к выставке составят психотерапевт и драматург.

Как рассказала «Новому Дню» куратор проекта Ольга Комлева, на выставке будет несколько отдельных залов. В каждом будут представлены фото-, видео-, медиаработы на определенные темы. В одном зале все будет посвящено семейным отношениям, в другом – фобиям, в третьем – отношениям со своим телом, в четвертом – осознанному потреблению и так далее. По всем этим помещениям зритель должен будет пройти в одиночестве – никаких групповых экскурсий в рамках «Сеанса» не будет. В завершении вас будет ждать световая саунд-инсталляция, «которая погружает в космическое пространство, где вы поймете всю красоту и сложность этого мира и человека в нем».

Чтобы не заблудиться в лабиринтах залов ГЦСИ, каждому посетителю выдадут аудиогид. Но это будет не классический гид – вы не услышите там описания работ художников, исторические факты и так далее.

«Аудиогид не носит иллюстративный характер. Он будет подталкивать к вашим собственным размышлениям, к вашему опыту. Например, в комнате про семейные отношения аудиогид может вас спросить – как давно вы звонили родителям? У вас будет время, чтобы тут же позвонить близким, спросить, как у них дела. И в том же зале, конечно, будут собраны работы художников на тему семьи, – рассказала Ольга Комлева. – Это будет ваше личное погружение в вашу личную жизнь, ваши личные переживания, которые, возможно, натолкнут вас на новое видение себя».

Зрителям придется столкнуться и со своими страхами – им отведут отдельный зал. Здесь будет затронута тема боязни своей собственной темной стороны, которая есть в каждом человеке, тема страха одиночества, страха отношений.

«Будут представлены страхи, которые мы испытываем в тот или иной период своей жизни. Мы надеемся, что это поможет более осознанно посмотреть на фобии. Например, страх перед своей собственной темной стороной – она есть в каждом, с ней можно жить, надо научиться как», – говорит куратор проекта «Сеанс».

Аудиогид будет написан при помощи драматурга Ирины Васьковской и практикующего психотерапевта Галины Щепеткиной. Прежде чем его выдадут зрителям, «тест-драйв» проведут на всех художниках, которые участвуют в выставке.

Проект «Сеанс» заработает с 12 ноября и продлится до 17 января. Чтобы попасть на индивидуальную экскурсию по внутреннему миру, нужно будет заранее зарегистрироваться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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