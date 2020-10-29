Жительница Красноуральска две недели ходит со спиленными зубами, а в стоматологии ее никто не принимает

Жительница Красноуральска оказалась в безвыходной ситуации. Как рассказала «Новому Дню» Елена Жолобова, врачи городской стоматологии относились к ней без уважения, хамили, а после и вовсе отказали в медицинской помощи. По ее словам, все зубы у нее изначально спилили под коронки, однако сейчас продолжать работу никто не собирается.

По словам пациентки, в конце сентября она заключила договор с городской стоматологией Красноуральска об указании платных услуг. Во время приема стоматолог грубо обращалась с женщиной, хамила, а также роняла медицинские предметы на пол, после чего не обрабатывала их спиртом. «Естественно, мне как пациенту было неприятно такое отношение, поэтому я сделала Елсуковой замечание. После этого врач резко ответила, что работу она продолжать не будет, сказала забирать деньги и попросила покинуть помещение. Деньги я забрала и пошла в другую стоматологию, но там меня не приняли, сказали, что зубы сточены слишком сильно, не осталось зубного материала для дальнейшей работы. Как выяснилось, врач на двух сеансах точила зубы, вместо того, чтобы стачивать изготовленный мост, который в свою очередь не подходил по размерам. В этот же день я вернулась к заведующей государственной поликлиники, Наталье Беляевой, рассказала всю ситуацию. Она направила к другому их врачу. Я пришла на консультацию к назначенному ортопеду, но Дмитрий Агзамов отказал в приеме. Он в грубой форме сказал закрыть дверь с другой стороны, сказав, вы забрали деньги, мы не будем с вами работать. Я снова обратилась к главному врачу, но она мне ответила, что не может заставить врачей работать со мной. Моя дочь тоже обращалась к ней с просьбой помочь в решении возникшей ситуации и назначить врача, но все безуспешно», – рассказала «Новому Дню» Елена Жолобова.

Также женщина отметила, что сейчас она находится в безвыходном положении. В Красноуральске только две поликлиники, и ни в одной ей не могут помочь. «Выписку из карты я также получить не могу, сначала ее якобы потеряли, потом нашли, но не дают сфотографировать. Это необходимо, чтобы я могла поехать в другой город и показать другому врачу. Заведующая больше на связь не выходит, ранее на мое заявление об оказании срочной медицинской помощи она сказала, что для ответа у неё есть 30 дней. Вчера мы написали письмо в минздрав», – сообщила пациентка.

«Новый День» обратился к заведующей красноуральской стоматологической поликлиники, но на звонки и сообщения она не ответила.

В минздраве Свердловской области агентству пообещали, что проведут проверку по факту жалобы жительницы Красноуральска.

Красноуральск, Екатеринбург, Марина Симбирятина

Красноуральск, Екатеринбург. Другие новости 29.10.20

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