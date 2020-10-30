Раскрыто дело грабителей поезда: похищены чипсы, орешки, варенье и паяльные лампы

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении грабителей, вскрывших 11 контейнеров грузового поезда и похитивших их содержимое.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского УМВД на транспорте, злодеяние было совершено в июне этого года на перегоне станций Седельниково – Решеты. Три жителя Свердловской области вскрыли грузовые контейнеры и похитили из них паяльные лампы, мотки бечевы, бензиновые горелки, а также продукты питания: чипсы, сухарики, варенье и воду в бутылках.

Воры действовали ночью, похищенное уносили в лес. Часть коробок они погрузили в автомобиль и вывезли, остальное собирались забрать вечером следующего дня. Но их планам не суждено было сбыться.

Пока злоумышленники прятали краденое, сотрудники транспортной полиции получили информацию о том, что на перегоне вскрыты контейнеры грузового состава, а в лесу обнаружены оставшиеся коробки с похищенным. Было принято решение брать похитителей на месте преступления. Когда они вернулись за остальной добычей, были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Общая сумма ущерба составила почти двести тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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