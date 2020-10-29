Первая жертва тонкого льда: на уральском карьере утонул рыбак

Первая трагедия на тонком льду случилась сегодня на севере Свердловской области. Два рыбака провалились под первый лед, одному из них помогли выбраться свидетели. Второй – погиб.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, мужчины рыбачили сегодня днем на затопленном песчаном карьере, расположенном на 64 км автодороги Серов – Ивдель. Лед не выдержал их веса, провалились оба. Один был извлечен из воды очевидцами, бригада скорой помощи на месте оказала ему помощь, госпитализация не потребовалась. Второй мужчина утонул, из воды его извлекали спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда. Оба рыбака – жители города Волчанска.

Спасатели напоминают: на севере Свердловской области лед только начинает формироваться и выход на него опасен для жизни. Средняя толщина льда на песчаном карьере, где произошла трагедия, составляет всего 3 см. Как отмечают спасатели, первый лёд самый коварный и опасный. Как только наступают минусовые температуры, воду «схватывает» первая ледяная корка, которая на первый взгляд спокойно выдержит человека, но это, к сожалению, не так. Именно это время чревато опасностями и трагедиями. Лёд на водоёмах, как уточнили спасатели, будет крепким только при устойчивых отрицательных температурах в течение 2-х недель и его толщина должна быть не менее 10 см.

Ивдель, Волчанск, Елена Владимирова

Ивдель, Волчанск. Другие новости 29.10.20

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