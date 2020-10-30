В Екатеринбурге неизвестные испортили памятник «Битлам» (ФОТО)

В Екатеринбурге неизвестные испортили памятник группе «Битлз» на набережной Исети, идущей параллельно улице Горького, передает «Новый День». Вандалы сделали надпись, касающуюся президента России Владимира Путина.

Отметим, что «граффити» появилось два или три дня назад, однако его до сих пор не убрали, хотя, как правило, надписи подобного содержания не живут и пары часов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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