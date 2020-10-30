18-летняя екатеринбурженка дважды пыталась сжечь бывшего любовника и его новую подругу

В городе Березовском перед судом предстанет 18-летняя девушка из Екатеринбурга – она пыталась сжечь бывшего любовника и его новую подругу. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, общеопасным способом», а также по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества в значительном размере, путем поджога», сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

История неразделенной любви началась в 2017-м, когда девушка познакомилась с парнем на сайте знакомств. Около года они прожили вместе, а после расстались. Но екатеринбурженка продолжила следить за жизнью своего бывшего, отслеживала его новые романтические знакомства, угрожала новым подругам экс-бойфренда, портила их имущество и так далее. В 2019-м мужчина познакомился с жительницей Березовского и через некоторое время переехал к ней. Практически сразу после этого в адрес новой девушки от бывшей стали поступать угрозы – екатеринбурженка требовала от березовчанки порвать с мужчиной. Отвергнутая пассия писала своей сопернице СМС, звонила и оставляла непристойные надписи на заборе у дома. Кроме того, обвиняемая наняла человека для слежки за новой подругой своего бывшего.

В августе 2019-го екатеринбурженка подожгла сарай возле дома березовчанки, огонь быстро перекинулся на крышу дома, где в тот момент спали хозяйка и ее бойфренд, но пламя удалось погасить, никто не пострадал. Спустя месяц обвиняемая снова устроила поджог – на сей раз запалив гостевой дом, который в итоге полностью выгорел. «Общий материальный ущерб от двух поджогов превысил 4,5 млн рублей. Уголовное дело после вручения обвиняемой копии обвинительного заключения будет направлено в Березовский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкой статьи, с учетом стадии преступления и пола обвиняемой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – уточнили в прокуратуре.

Березовский, Елена Сычева

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