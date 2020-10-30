Алтушкин стал лучшим менеджером в спортивном ритейле России

Основатель уральского бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин вошел в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии – 2020», сформированный по итогам исследования компанией Wanta Group. Голосовать в нем могли только профессионалы отрасли – кандидаты, включенные в лонг-лист. Тимофей Алтушкин был признан лучшим в номинации «Спортивный ритейл». В этой же номинации были отмечены еще два менеджера – генеральный директор сети магазинов «Спортмастер» Леонид Страхов и основатель экипировочного центра «Высшая Лига» Алексей Пшеничный.

Свердловскую область в лонг-листе рейтинга представляли девять кандидатов, в числе которых были глава минспорта региона Леонид Рапопорт и руководитель дирекции Универсиады Александр Чернов. Но в топ-100 в итоге попали только два человека: помимо Алтушкина, лучшим в номинации «Новые имена в спортивном бизнесе» был признан генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Евгений Звездников

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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