В Свердловской области в 4,6 раза выросло количество поддельных денежных купюр

В Свердловской области за год в 4,6 раза увеличилось количество выявленных поддельных купюр. Чаще всего попадаются банкноты номиналом 5000 рублей, на втором месте – тысячные купюры.

По данным Уральского главного управления Банка России, в третьем квартале 2020 года в регионе изъяли из оборота 488 фальшивых купюр, в целом по стране – 14 780. Это в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном рост произошел за счет увеличения поддельных пятитысячных купюр.

«Большая часть обнаруженных подделок приходится на банкноты номиналом 5000 рублей. В Свердловской области их было выявлено 449 штук (92% от общего количества). На втором месте – банкноты номиналом 1000 рублей (30 штук или 6%). Кроме того обнаружены одна фальшивая банкнота номиналом 2000 рублей, три – 500 рублей, одна – 100 рублей, четыре поддельных монеты и семь фальшивых долларов США», – сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Чаще всего подделки обнаруживают кассиры. Для обычных граждан на сайте Банка России есть памятка по распознанию подлинности денежных знаков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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