Сводка по коронавирусу: число заразившихся приблизилось к 36 тысячам

Число жителей Свердловской области, у кого подтвердился диагноз коронавирус, приблизилось к 36 тысячам. Это общее количество зараженных с момента начала распространения инфекции в регионе. Как уточнили в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19, диагноз подтвердили у 35 934 человек. За последние сутки – у 284 свердловчан. В настоящее время в регионе насчитывается 7 155 больных в активной стадии.

За последние 24 часа умерли еще семеро. Общее число жертв достигло 766. Выздоровел за сутки 301 человек, а за весь период – 28 013.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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