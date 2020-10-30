Свердловчанку будут судить за убийство возлюбленного – учителя физкультуры

В Реже перед судом предстанет 27-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве сожителя – преподавателя физкультуры из местного техникума.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, трагедия случилась вечером 22 февраля 2020 года. Молодая женщина, находясь в состоянии опьянения, в очередной раз поссорилась со своим молодым человеком, но на этот раз дело кончилось убийством.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ссорились влюбленные часто: то кавалер ревновал свою возлюбленную, то наоборот. Во время последней ссоры женщина нанесла мужчине пять мощных ударов ножом в область груди. С места ЧП она не скрылась, дождавшись приезда полиции.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Реж, Елена Владимирова

Реж. Другие новости 30.10.20

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