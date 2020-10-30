В Нижнем Тагиле поймали злодея, который надолго оставил людей без интернета (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила задержала 45-летнего местного жителя, которого подозревают в неоднократном хищении из жилых домов сетевого кабеля для интернета.

Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сначала в полицию обратился представитель интернет-провайдера, который рассказал о хищении проводов в обслуживаемых им домах в микрорайоне Выя. В первом случае в ночное время неизвестный срезал на чердаке 95 метров кабеля. Во втором – 90 метров, в третьем – 160 метров, причинив владельцам многотысячный ущерб и надолго лишив людей возможности выходить в сеть.

Сыщики уголовного розыска с поиском злоумышленника справились достаточно оперативно. «При тщательной отработке подучетного элемента был установлен гражданин Семенякин. Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интернет-проводов. Доставленный в отдел полиции мужчина под прессом неопровержимых улик дал признательные показания, рассказав, что таким образом зарабатывал себе, дабы, как говорится, «заморить червячка», – рассказал Горелых.

Чтобы попасть в закрытый подъезд без ключа, Семенякин звонил жильцам в домофон, представлялся новым соседом и просил открыть дверь. Затем поднимался на чердак и при помощи ножа за несколько минут срезал весь кабель.

Сейчас задержанный содержится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража (до пяти лет лишения свободы).

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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