В Екатеринбурге почтили память жертв политических репрессий (ФОТО)

Сегодня днем около здания ГУ МВД области прошел пикет, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий. Активисты «Уральского мемориала» организовали экспресс-выставку, развесив между деревьями портреты заключенных и расстрелянных в ГУЛАГе. Руководитель общества Анна Пастухова в течение нескольких минут зачитывала имена погибших.

В сообществе рассказали, что «Уральский мемориал» несколько лет подряд 30 октября проводил акцию «Возвращение имен» на проспекте Ленина, 17, где в советское время находилось здание НКВД, а сейчас располагается полицейский главк. Но в этом году министерство общественной безопасности не разрешило устраивать акцию из-за коронавирусных ограничений. Поэтому общественники ограничились серией одиночных пикетов.

Добавим, что сегодня на 12-м километре Московского тракта прошла официальная траурная церемония возложения цветов к мемориалу жертв политических репрессий. В ней принимала участие свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.20

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