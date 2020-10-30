Уральских волонтеров обучат эмпатии с помощью костюма за 500 тысяч (ВИДЕО)

В Екатеринбурге представили костюм эмпатии, с помощью которого волонтеры научатся понимать ощущения людей с ограниченными возможностями здоровья или пожилых. В некоммерческих организациях костюм появился впервые – Свердловский областной медицинский колледж приобрел его на средства президентского гранта. Стоит он порядка 500 тысяч рублей. Руководитель Свердловского областного отделения всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Вадим Савин рассказал «Новому Дню», что в планах у руководителей проекта «Волонтеры инклюзии» обучить около двух тысяч добровольцев до конца этого года.

Костюм эмпатии

«Костюм – один из элементов обучения. Он позволяет имитировать двенадцать нозологий. Ребята могут физически испытывать те чувства, которые испытывают люди с ограниченными возможностями здоровья либо пожилые люди. Они понимают, насколько привычные, казалось бы, дела становятся очень трудными или невозможными», – поделился Вадим Савин.

Перчатки, имитирующие тремор рук, – один из элементов костюма. Надев их, можно уловить микроимпульсы в кистях и предплечьях. Становится сложно достать телефон из кармана, взять паспорт или элементарно написать несколько слов на листке бумаги – руки не подчиняются, они постоянно дергаются.

Преподаватель медколледжа, заведующий отделением медицинской оптики и офтальмологических комплексов Антон Дятлов рассказал о жилете, вес которого составляет порядка 20 килограммов: «Надев в моем возрасте бронежилет, человек через какое-то время устанет, а каково людям, которые уже имеют возрастные сложности? Это большая нагрузка на сердце и на организм в целом».

В комплект также входят шесть пар очков, имитирующих такие заболевания, как глаукома, катаракта, отслоение сетчатки глаза. А с помощью накладных наушников волонтер сможет ощутить контузию или шумы после травм головного мозга. В ушах появляются громкие, ультравысокие звуки или тиканье, которое через несколько минут начинает серьезно беспокоить слушающего.

Как тестировали костюм для волонтеров и врачей – смотрите на нашем видео.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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