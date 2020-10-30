Сотрудники ГИБДД анонсировали охоту на пьяных водителей

В ближайшие дни сотрудники ГИБДД будут проводить массовые рейды и сплошные проверки по выявлению нетрезвых водителей, а также тех, у кого нет водительских прав.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, помимо сотрудников ГИБДД в рейдах будут задействованы и сотрудники других служб полиции: участковые и сотрудники ППС. Очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» стартует уже в воскресенье, 1 ноября, и продлится три дня.

УГИБДД напоминает, что за 9 месяцев 2020 года в Свердловской области случилось 215 ДТП с участием пьяных водителей. В этих ДТП погибли 63 человека, травмы получили еще 306 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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