Тагильчанин уводил деньги с чужих банковских счетов, просто попросив одолжить телефон (ФОТО)

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга задержали 21-летнего жителя Нижнего Тагила, которого подозревают в серии хищений денежных средств через мобильные устройства.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, злоумышленник не прибегал к помощи каких-либо высоких технологий, а действовал просто и дерзко. Молодой человек заходил в офисные здания и просил у сотрудников одолжить ему на пару минут мобильный телефон для того, чтобы позвонить. Отойдя в сторону, он посредством мобильных сервисов управления банковским счетом запрашивал баланс карты владельца телефона. После этого подозреваемый просто переводил деньги на свой номер и возвращал телефон. Как признался сам задержанный, один из потерпевших даже заметил списание средств, и похищенное пришлось вернуть.

Как установили полицейские, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В Екатеринбурге он работал охранником в одном из торговых центров.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Максимальное наказание за подобное деяние составляет до шести лет лишения свободы.

Полицейские предполагают, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга. Граждан, которые, возможно пострадали от действий данного лица, просят обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-07 либо 02.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Елена Владимирова

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 31.10.20

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