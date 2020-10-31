В Свердловской области от Covid-19 скончались еще шесть человек

За минувшие сутки в Свердловской области скончались еще шесть пациентов с коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число жертв инфекции с начала года в регионе составило 782 человека.

Как сообщили «Новому Дню» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, за прошлые сутки в области выявлено 278 новых случаев заболевания. Общее число случаев – 36 212.

290 человек за сутки выписали из больниц. Общее число пациентов, поборовших вирус – 28 303.

В региональном оперштабе добавили, что диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+151), Алапаевского района, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Бисерти, Берёзовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Кушвы, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского городского округа, Тавдинского городского округа.

Состояние 299 госпитализированных оценивается как тяжелое, 218 из них находятся в реанимации, в том числе 139 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1037. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.10.20

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