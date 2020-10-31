В центре Екатеринбурга одели статуи (ФОТО)

Когда в Екатеринбурге наступает холодное время года, городские скульптуры на улице Вайнера «утепляют» – горожане одевают их в вязаные шарфы, варежки, свитера.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», не стал исключением и этот год. Сегодня неизвестные доброжелатели надели шарфик на скульптуру собаки у зоомагазина на улице Вайнера, а ее хозяину кроме шарфа досталась варежка.
Напомним, этой городской традиции уже несколько лет.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Екатеринбург. Другие новости 31.10.20
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