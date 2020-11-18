На Урале в зиму начали перекладывать сети отопления. «Высока вероятность, что аварии будут»

Два месяца назад в Свердловской области стартовал отопительный сезон. Пока никаких существенных проблем в муниципалитетах не было, но сложным год может оказаться на севере области, в Нижней Туре. В этом городе уже в зимний период сменилась компания, управляющая тепловыми сетями. Предыдущий концессионер, ООО «Городская энергосервисная компания» (ГЭСКО) обанкрочен, подготовка к отопительному сезону фактически не велась, новый инвестор – ПАО «Т Плюс» вынужден менять трубы, когда на улице уже минусовые температуры, не исключено, что безаварийным сезон не будет.

ПАО «Т Плюс», правительство Свердловской области и администрация Нижней Туры заключили концессионное соглашение по теплосетям 15 сентября. В управление энергетикам было передано 229,4 км тепловых сетей, шесть котельных, шесть насосных станций, срок концессии – 30 лет. Инвестор модернизирует объекты, переведет город на закрытую схему горячего водоснабжения, вложения составят более 2,5 млрд рублей. Операционная деятельность Свердловского филиала «Т Плюс» в Нижней Туре началась с 15 октября. Так говорится в официальном пресс-релизе компании. Что будет дальше, разбирался «Новый День».

Чтобы зимний сезон прошел без проблем, то есть чтобы у потребителей каждый день было отопление, ответственные за сети ежегодно летом должны проводить подготовку. В нее входят ремонт, замена ветхих коммуникаций, гидравлические испытания – то есть опрессовки, которые показывают слабые места. По оценкам экспертов компании ПАО «Т Плюс», предыдущий концессионер – ГЭСКО – фактически подготовку к зиме не вел, гидравлические испытания не проводил, то есть данных о том, какие участки сетей могут не выдержать морозов, нет. Однако в минЖКХ Свердловской области сообщили, что 1 ноября «план подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года выполнен на 100%» без указания конкретных исполнителей. Между тем счета ООО «ГЭСКО» арестованы, так как еще в августе 2019 года компания была признана банкротом. В числе кредиторов – с десяток заявителей, включая администрацию городского округа. Задолженность компании перед ПАО «Т Плюс» как перед поставщиком теплоэнергоресурсов составляет более 600 млн руб. К тому же при передаче новому концессионеру имущества проводилось его обследование, как стало известно «Новому Дню», – документы, подтверждающие проведение гидравлических испытаний и документы о капремонте теплосетей отсутствуют.

По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Нижнетуринского городского округа Марии Кузьминой, в целом по округу износ сетей составляет 76%, каждый год случаются аварии. В этом году высока вероятность, что будут прорывы. Но уже в 2021 году, по расчетам администрации, ситуация выправится Населению необходимость работ сейчас во избежание проблем зимой объясняют, но в целом, рассказала Кузьмина, люди и сами это понимают. «Конечно, идет информирование, но у нас все понимают, что износ сетей высокий, все знают, что если бы мы не установили нормальную концессию, на территории не было бы замены участков тепломагистрали. Сейчас мы нашли хорошего концессионера с хорошей инвестпрограммой, все работы будут выполнены», – отметила она. Кузьмина также рассказала, почему концессионера сменили буквально на вхождении в отопительный сезон: «Это стечение обстоятельств. У нас с 2018 года шло расторжение (с ГЭСКО, – прим. ред.). Наконец суд все-таки требование удовлетворил, и как только соглашение было расторгнуто, мы начали процедуру поиска нового концессионера. Но для этого нужно время, проводится конкурсная процедура. Все сроки были соблюдены».

Как сообщили «Новому Дню» в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в этом году запланирована модернизация здания учета тепловой энергии двух насосно-подкачивающих станций, а в следующем году построят две блочно-модульные котельные, отремонтируют еще одну котельную и модернизируют 10 километров тепловых сетей с заменой изоляции труб. Для сравнения – в этом году заменены 2 километра старых труб, это 2,5% от общего количества ветхих сетей и 1,8% от их протяженности. И часть работ провел новый концессионер.

«Я сам живу в Нижней Туре, зимой отопление дома было, но когда мы пришли на объекты, стало понятно, что все очень печально. Сети полностью изношены. Степень износа распределительных и квартальных сетей по сроку службы – 96%. На многих трубах отсутствует тепловая изоляция, практически везде бесканальная прокладка, то есть они просто в земле лежат, соответственно, срок службы это уменьшает в разы. Наружная язвенная коррозия приводит к выходу их из строя. С 15 октября мы уже поменяли порядка 100 метров трубопровода. Работаем и в выходные дни, и на неделе, работаем, пока не устраним повреждение. Уже поменяли трубопровод и в поселке ГРЭС, и на старой части Туры, по улице 40 лет Октября было повреждение с выходом на поверхность, тоже устраняем. Люди работают день и ночь. Чтобы поменять трубопровод, нам приходится отключать отопление. Стараемся успеть с устранением прорывов за 7 часов, благо, нам еще погода позволяет это делать, но объем работ очень большой», – прокомментировал технический директор подразделения «Т Плюс» «Тепловые сети г. Нижняя Тура» Михаил Тиунцов.

К сожалению, ситуация, когда ресурсоснабжающие компании уходят в банкротство, оставляя сети разрушенными, не редкость. В прошлом году летом обанкротился поставщик тепла из рабочего поселка Марьяновка Омской области, и это обернулось проблемами с пуском тепла в отопительный сезон. В Йошкар-Оле руководство города на старте этого сезона разбиралось с компаниями сферы ЖКХ, которые решили обанкротиться. Еще ранее поселок близ Надыма рисковал остаться без тепла из-за банкротства местного поставщика. В Иркутске отопительный сезон был под угрозой срыва из-за банкротства мясокомбината и его котельной. В Амурской области местных коммунальщиков подозревали в преднамеренном банкротстве. В Свердловской области проблемы с входом в отопительный сезон в разные годы были в Реже, Дегтярске, Красноуральске, Белоярском и других городах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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