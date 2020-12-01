За сутки Свердловская область потеряла трех врачей

В понедельник, 30 ноября, на 61-м году жизни скончался заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг медицинского объединения «Новая больница» Игорь Шифрин.

«Эта утрата невосполнима для клиники. Игорь Михайлович был душой коллектива и талантливым организатором. Он был Врачом с большой буквы, всегда действовал в интересах пациентов: хорошо понимал их проблемы и делал все, чтобы помочь. Все значимые этапы развития «Новой больницы», все ее успехи неразрывно связаны с его именем», – сообщается на официальном портале клинике.

Как уже писал «Новый День», вчера областной минздрав сообщил о смерти главного врача Красноуфимской районной больницы Дмитрия Новоселова, ему было 52 года. В ведомстве сообщили, что он «скончался после продолжительной болезни», по некоторым данным, он заразился коронавирусом, который протекал в тяжелой форме с обширным поражением легких. В тот же день мэрия Екатеринбурга сообщила, что ушла из жизни старейший сотрудник МАУ «Клинико-диагностический центр», ветеран труда, известный врач-вирусолог Галина Степанова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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