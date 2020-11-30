Минздрав сообщил о смерти главврача больницы Красноуфимска

Свердловский минздрав сообщил о смерти главного врача Красноуфимской районной больницы Дмитрия Новоселова, ему было 52 года. В ведомстве сообщили, что он «скончался после продолжительной болезни», по некоторым данным, он заразился коронавирусом, который протекал в тяжелой форме с обширным поражением легких.

Дмитрий Новоселов был выпускником СГМИ, работал врачом-хирургом, урологом, в прежние годы возглавлял Ачитскую и Нижнесергинскую больницы, а с 2015 года – больницу Красноуфимска. «Профессионал, опытный управленец, талантливый новатор, имеющий за плечами более 30 лет опыта работы в здравоохранении, благодаря его усилиям в Красноуфимске была открыта новая детская поликлиника, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения при острых состояниях сердечно-сосудистой системы, построена сортировочно-эвакуационная площадка. Выражаем всем родным и близким слова поддержки и сочувствия, разделяем горечь и боль тяжелой утраты», – сообщили в пресс-службе минздрава области.

Отметим, что в «Списке памяти», который ведут российские медики, Дмитрий Новоселов не значится, по крайней мере, пока. В документе, где вписаны имена медработников, скончавшихся от коронавируса, 12 человек из Свердловской области и Екатеринбурга. Это медсестра поликлиники Лесного Надежда Алмазова, терапевт Уральского клинического центра Александр Маслов, нефролог Демидовской больницы Игорь Махов, старшая акушерка больницы Серова Елена Писарева, пульмонолог поликлиники № 4 в Нижнем Тагиле Ирина Юрьева, инфекционист ГКБ № 40 Екатеринбурга Татьяна Берсенева, судмедэксперт Бюро СМЭ Свеордловской области Наталья Боголюбова, врач УЗИ поликлиники УрО РАН Наталия Крючкова, хирург ГБ № 20 Екатеринбурга Владимир Мамаев, фельдшер екатеринбургской скорой Александр Осипик, физиотерапевт Госпиталя ветеранов войн Анатолий Манаков и завотделением хирургии ОКБ № 1 Юрий Мансуров, награжденный посмертно орденом Пирогова. Также ранее сообщалось о смерти от коронавируса врача областного онкологического диспансера Сергея Завацкого, о том, что Covid-19 унес жизнь хирурга, рассказывала его экс-супруга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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