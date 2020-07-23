Коронавирус забирает уральских врачей – умерли не меньше шести человек

В Свердловской области не стало еще одного талантливого хирурга – врача областного онкологического диспансера Сергея Завацкого. О смерти Сергея Евгеньевича сообщили его коллеги, прощание с ним состоится завтра. Его похоронят на Аллее врачей Широкореченского кладбища. Официально причину смерти медики не называют, как и оперативный штаб по коронавирусу, ссылаясь на врачебную тайну, однако его супруга Евгения в комментариях под постом в фейсбуке написала, что не смогла уберечь его от заражения и что он заболел, когда она была в обсерваторе. Завацкий, по некоторым данным, лечился амбулаторно на дому.

Напомним, как ранее писал «Новый День», в онкоцентре произошла вспышка коронавируса, заражение, по некоторым данным, пошло от кого-то из пациентов. Карантин был объявлен в отделении радиологии. При этом сначала в оперативном штабе Свердловской области говорили агентству, что госпитализация в медучреждение остановлена, но буквально через день сказали, что другие отделения пациентов принимают. Накануне «Новый День» попросил у оперштаба региона уточнить, сколько человек заразились в результате вспышки в онкоцентре и как оценивают медики их состояние, однако ответа не поступило.

Напомним, месяц назад от коронавируса умер другой талантливый врач, заведующий хирургическим отделением Юрий Мансуров. Ему было 54 года. Он скончался в реанимации ГКБ № 40. О том, что именно Covid-19 стал причиной смерти, сообщала его супруга Юлия. Депутат гордумы Константин Киселев предложил назвать именем Мансурова одну из улиц в Екатеринбурге, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил в адрес президента России предложение о представлении Мансурова к награде посмертно.

В «Списке памяти» – перечне, который ведут сами медики и в котором собраны имена медсестер и врачей, умерших от коронавируса, – есть еще несколько имен из Свердловской области. Это врач-физиотерапевт Свердловского госпиталя ветеранов войн Анатолий Манаков, терапевт Уральского клинического центра Александр Маслов, нефролог Демидовской больницы Нижнего Тагила Игорь Махов. Также портал е1 сообщил о смерти сотрудницы свердловского бюро судмедэкспертизы Натальи Боголюбовой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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