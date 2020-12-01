Полиция подключилась к поискам пропавшего 19-летнего парня

Полиция Екатеринбурга со вчерашнего дня подключилась к поискам пропавшего 19-летнего Александра Бутова. Как сообщили в пресс-группе УМВД города, накануне в дежурную часть отдела полиции № 8 от родственников поступило сообщение о без вести пропавшем. «На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения молодого человека. Всем, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обратиться в полицию по телефонам +7(343)356-42-08 или 02», – сообщили в пресс-службе городской полиции

Напомним, молодой человек потерялся 27 ноября. В этот день он должен был уехать из Екатеринбурга в Ревду от остановки «Мега».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.12.20

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