Жители Екатеринбурга жалуются на автохамов близ Объездной: «Через двойную сплошную – налево» (ВИДЕО)

В редакцию «Нового Дня» обратились жители Юго-Западного района города, обратившие внимание на частое нарушение ПДД неподалеку от пересечения Амундсена и Объездной. На этом участке дороги часто копятся пробки, которые усиливаются из-за нарушителей, выезжающих с заправки. «При выезде от заправки знаки и разметка позволяют только повернуть направо, в сторону Академического. Налево, в сторону Объездной, нельзя, там двойная сплошная. Но ежедневно я вижу незамутненных автомобилистов, которые вылетают налево. Это риск устроить ДТП. Плюс они ждут, пока их пропустят, и блокируют поток, который едет в Академический. А на этом месте и так часто пробка. Гаишники приезжают, но при них никто не нарушает. Почему бы не поставить камеру и не пополнять бюджет?" – рассказала жительница города.

Через двойную сплошную налево

За установку камер отвечает межотраслевая комиссия по безопасности дорожного движения. В пресс-службе администрации города рассказали, что список с предложениями по установке камер фиксации нарушений на 2021 год мэрия уже отправила, но уточнить, есть ли там поворот от заправки на улицу Амундсена, не удалось. В пресс-службе министерства транспорта Свердловской области сообщили, что камеры устанавливают в местах повышенной аварийности, методика расчета есть у ГИБДД, и после расчетов принимается решение ставить ли камеру, стационарную или подвижную, но граждане могут написать обращение на почту министерства, и оно будет рассмотрено. «Новый День» поинтересовался, как часто на этом участке происходят аварии, – в ГИБДД пообещали предоставить информацию в ближайшие дни. Как выезжают с заправки автохамы, смотрите на видео.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Светлана Загороднева

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