Несоблюдение очередности и выезд на встречку: ГИБДД рассказала об основных нарушениях ПДД

С начала года в Свердловской области было зафиксировано 2 503 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 323 человека, а 3 185 человек получили травмы различной степени тяжести. 2 170 аварий были связаны с нарушением водителями ПДД. 2 894 человек получили травмы, а 265 погибли. Тем не менее в УГИБДД по Свердловской области отмечают, что в этом году наблюдается снижение количества ДТП.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, основной причиной ДТП становится несоблюдение очередности проезда перекрестка. «Далее следует выезд на полосу встречного движения и за ним – нарушение правил проезда пешеходных переходов. В этом году наблюдается небольшой рост по количеству аварий и числу погибших по причине выезда на встречную полосу. Тяжесть последствий в этих ДТП считается одной из самых высоких», – отметили в УГИБДД.

В ведомстве также сообщили, что с наступлением зимы на территории Свердловской области количество ДТП не увеличилось. Так, с 1 ноября по 7 декабря было зарегистрировано 296 аварий, в которых погибли 45 человек и 352 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение по всем трем показателям.

Накануне в Тавде было зарегистрировано ДТП, в результате которого погиб один человек, а трое получили травмы. Авария произошла на улице Гоголя, водитель «Лады Веста» не пропустил ВАЗ 2115. В результате столкновения все участники движения были госпитализированы. У троих диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Еще у одного пассажира зафиксирован ушиб грудной клетки. 62-летний водитель «Весты» скончался в больнице. «Установлено, что в этом году мужчина 20 раз привлекался к административной ответственности, в основном из-за превышения установленной скорости. В этот раз он не смог пояснить, почему нарушил правило. Состояние алкогольного опьянения у обоих водителей установлено не было», – сообщили в УГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что в период пандемии на территории области наблюдалось снижение аварийности. Однако из-за отсутствия транспорта на дорогах было зарегистрировано больше нарушений скоростного режима.

Напомним, «Новый День» ранее также писал о водителях, которые не соблюдают правила дорожного движения неподалеку от пересечения Амундсена и Объездной в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 08.12.20

Количество заболевших коронавирусом на Среднем Урале приближается к 50 тысячам. / Житель Каменска-Уральского за подделку медицинских документов получил реальный срок. / Губернатор Куйвашев пока не решил, делать ли 31 декабря выходным днем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»