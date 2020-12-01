Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве 30 старушек: «Тихий, быстрый, безболезненный способ» (ВИДЕО)

Сегодня стало известно о том, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве более трех десятков пенсионерок. О розыске душителя, на счету которого жертвы в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, а также городах Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей, Пермского края и Республики Марий Эл, несколько лет подряд сообщал Следственный комитет. Во всех случаях маньяк убивал пожилых одиноких женщин, действуя по одной схеме. Причем следствие полагало, что преступления совершались не ради наживы. Но сам подозреваемый на допросе заявил другое. Видео обнародовало МВД России. «Кушать хотел. Легкие деньги решил получать. Можно было (не убивать), но я почему-то так не делал», – заявил подозреваемый в убийстве пенсионерок.

Жуткие подробности убийства старушек

Он описал, как действовал и как попадал в квартиры к пожилым женщинам. «Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционные шахты. Душил, накидывал [веревку] со стороны спины, держал, пока не упадет. Тихий, быстрый, безболезненный для них [способ], мне казалось. Менее болезненный», – объяснил он.

На вопрос о том, сколько жертв, подозреваемый сказал, что много, но их не считал. «Только из новостей знаю», – сказал он.

По разным данным, жертвами маньяка стали от 25 до 32 женщин. Первое преступление было совершено в 2011 году в Казани, последнее – в 2012 году в Уфе.



Екатеринбург, Елена Сычева, Антон Отман

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