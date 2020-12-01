Пойман маньяк, задушивший больше 30 пенсионерок в Поволжье и на Урале

В Казани поймали предполагаемого серийного убийцу, задушившего больше 30 пенсионерок в разных городах России. Большинство преступлений он совершил на территории Приволжского федерального округа, его неофициально называли «поволжским маньяком».

Подозреваемого – 38-летнего Радика Тагирова – задержали сегодня утром, сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Татарстана. По их данным, задержанный дает признательные показания. В ГУ МВД и СКР по Татарстану информацию пока не комментируют.

Отмечается, что подозреваемого задержали по наводке от московских коллег. Выйти на убийцу помог анализ ДНК. На платке и зажигалке, забытых маньяком в квартирах двух жертв в Екатеринбурге, сыщики обнаружили следы пота, принадлежавшие одному и тому же человеку. Эти следы совпали с генетическими профилями следов, которые были ранее обнаружены на вещдоках в ходе расследования серии убийств пожилых женщин в ПФО.

Отметим, что следствие располагало видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, у сыщиков имелся фоторобот подозреваемого, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.

Фоторобот подозреваемого, СУ СКР РФ по Челябинской области

Серию убийств пенсионерок маньяк начал в 2011 году в Казани. Его первой жертвой стала 90-летняя жительница столицы Татарстана. На территории Татарстана в течении полугода мужчина напал на 9 женщин. Выжить удалось только одной из них, но пострадавшая не смогла опознать его, поскольку была слепа. В дальнейшем маньяк действовал в других регионах Поволжья – Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Башкирии, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях, Пермском крае, а также на Урале – в Екатеринбурге и Челябинске. Последние три убийства были совершены 25-27 сентября 2012 года в Уфе.

Как сообщал «Новый День», во всех случаях жертвами преступления были одинокие пенсионерки 75-90 лет, живущие в домах-«хрущевках». Мужчина втирался к ним в доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, проникал в квартиру, где душил удавкой, например, поясом от халата жертвы. «Похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника приоритетом не является», – подчеркивали в СКР.

По разным данным, жертвами убийцы стали от 25 до 32 женщин.

В 2013 году Следственный комитет предлагал 1 млн рублей за информацию о маньяке, в 2017 году сумму вознаграждения повысили до 3 млн рублей.

Казань, Наталья Петрова

Казань. Другие новости 01.12.20

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