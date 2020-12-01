Маньяка нашли по ДНК: жертвами серийного убийцы из Казани стали 26 пенсионерок

Следственный комитет России подтвердил задержание подозреваемого в совершении серии убийств пожилых женщин. Ранее о поимке предполагаемого убийцы сообщили СМИ.

На счету так называемого «поволжского маньяка», по данным СКР, 26 жертв. Убийства совершались на территории 12 регионов в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

По версии следствия, за всеми этими преступлениями стоит житель Казани, 38-летний слесарь Радик Тагиров. Подозреваемый задержан и дает признательные показания, сообщает Следственный комитет.

Убийцу вычислили по анализу ДНК. Тагиров в 2009 году был осужден за кражу, его генотип попал в криминалистические базы учета. После проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз удалось получить совпадение генотипа и, таким образом, установить личность преступника.

У задержанного получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. «После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СКР.

Напомним, во всех случаях жертвами серийного убийцы были одинокие пенсионерки 75-90 лет, живущие в домах-«хрущевках». Мужчина втирался к ним в доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб, проникал в квартиру, где душил удавкой, например, поясом от халата жертвы. Иногда он похищал из квартир убитых ценные вещи. Однако, в СКР отмечали, что это для преступника приоритетом не являлось.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.12.20

Житель Ростова проведет остаток жизни в колонии особого режима за поджог. / Свиней, заразившихся АЧС в Омской области, кормили отходами ковидной больницы. / Задушил и закопал тело в лесу: в Подмосковье конфликт из-за долга в 1,5 млн рублей завершился убийством. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»