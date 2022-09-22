СК завершил расследование дела поволжского маньяка

Следственный комитет сообщил о завершении расследование уголовного дела так называемого поволжского маньяка. Мужчина обвиняется в убийстве более 30 человек.

По данным следствия, житель Казани Радик Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. В общей сложности его обвиняют в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин.

«Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги», – сообщает СКР.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми. Задержать маньяка удалось только в декабре 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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