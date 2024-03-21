Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок получил пожизненный срок

В Татарстане приговорили к пожизненному заключению Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По совокупности преступлений путем частичного сложения… назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока – в колонии особого режима», – говорится в вердикте Верховного суда Татарстана.

В последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.

По данным следствия, житель Казани Радик Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. В общей сложности его обвиняют в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Долгое время преступления оставались нераскрытыми. Задержать маньяка удалось только в декабре 2020 года.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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