Обвиняемый в убийстве 30 пожилых женщин маньяк в суде не признал свою вину

В Татарстане Верховный суд приступил к рассмотрению дела Радика Тагирова, известного как «поволжский маньяк». Обвиняемый не признал вину ни по одному эпизоду.

Как сообщает РИА «Новости», на вопрос судьи о том, признает ли он себя виновным, Тагиров ответил: «Нет». Более того, он заявил, что его признание на этапе следствия было сделано под давлением.

О начале заседания уведомили и потерпевших (порядка 40 человек), однако сегодня в суд они не пришли, обязались явиться на рассмотрение конкретно их эпизодов.

По данным следствия, житель Казани Радик Тагиров совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в городах Казань, Нижнекамск, Волжск, Ижевск, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Иваново, Киров, Самара, Челябинск и Москва. В общей сложности его обвиняют в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и более 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Долгое время преступления оставались нераскрытыми. Задержать маньяка удалось только в декабре 2020 года.

Казань, Зоя Осколкова

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