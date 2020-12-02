Подробности ДТП на Россельбане: погибших пришлось вырезать из машины

Сотрудники Госавтоинспекции поделились подробностями страшной аварии на Кольцовской трассе, которая произошла вчера днем и в которой погибли два человека, 27-летняя женщина и ребенок.

Как уже сообщалось ранее, водитель Volkswagen Polo, ехавший со стороны города в сторону Химмаша, не справился с управлением, машину выбросило с дороги, автомобиль несколько раз перевернулся. «На месте аварии работали полицейские и сотрудники МЧС, которые при помощи специального оборудования извлекали из искореженного автомобиля погибших и пострадавших участников ДТП», – сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Погибшая женщина сидела на заднем пассажирском сидении справа, а ребенок, по некоторым данным, был у нее на коленях. Рядом с ней сидела еще одна женщина – и тоже с ребенком на коленях. Они выжили, но в тяжелом состоянии были доставлены в больницы. В Госавтоинспекции полагают, что все, кто сидели на заднем сидении (помимо двух женщин с детьми там находился еще один мужчина), не были пристегнуты.

За рулем машины был 25-летний уроженец Узбекистана. «Его стаж управления автомобилями составляет шесть лет, имеются категории «В» и «С». К административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался дважды – за стоянку на пешеходном переходе и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Водитель не оплатил один штраф в установленный законом срок, вследствие чего он подлежит административной ответственности по ч. 1 т. 20.25 КоАП РФ», – сообщили в Госавтоинспекции.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что Volkswagen Polo быстро ехал, обгонял потоки машин, а в какой-то момент его «повело», и машину выбросило в кювет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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