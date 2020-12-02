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Среда, 2 декабря 2020, 09:31 мск

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Горожане стали находить мертвых уток. Объяснение орнитолога (ФОТО)

Екатеринбургские утки остались зимовать на незамерзших водоемах. Сегодня утром близ городского пруда в подземном переходе оператор «Нового Дня» нашел мертвую утку.

Как пояснила орнитолог и создатель сообщества EkaterinBird Нина Садыкова, она могла замерзнуть из-за болезни, а чтобы птицам было легче зимовать, их стоит подкармливать. «Она могла замерзнуть или заболеть и поэтому замерзнуть. Птицы чаще гибнут зимой, потому что холодно и не хватает пищи. Те утки, которые не улетели, а остались на водоемах, они и не улетали никогда, они здесь родились и выросли. Переживать за них не стоит. Но если мы хотим, чтобы у нас в городе жили утки, их надо зимой подкармливать, без этого они выжить не смогут. Вот летом птиц подкармливать – дело не полезное, лучше, чтоб они питались естественными кормами. А зимой без нашей подкормки им в городе не выжить», – прокомментировала Нина Садыкова.

Добавим, осенью в Екатеринбурге орнитологи и горожане пересчитали птиц. Несмотря на то, что к тому моменту многие пернатые уже улетели и остались только зимующие и поздно улетающие птицы, на глаза учетчикам попались 53 вида птиц. Больше всего насчитали крякв – 823 особи, голубей – 387 и больших синиц – 157.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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